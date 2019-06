Foggia insieme al Venezia per ricorso al Tar: si punta alla B a 22 squadre

Foggia insieme al Venezia per ricorso al Tar: si punta all’annullamento dei playout e alla Serie B a 22 squadre

Continua ad essere ingarbugliata a non finire la situazione del campionato di Serie B. Il Foggia è pronto ad affiancare il Venezia nel ricorso al Tar presentato ieri dai veneti e finalizzato all’annullamento della disputa del playout tra lo stesso Venezia e la Salernitana.

I satanelli, alla luce del dispositivo del Tar che li ha già dato ragione il 23 maggio, vorrebbero vedere ripristinata la classifica del 13 maggio in cui il Foggia risulta 16esimo (in zona playout) e il Venezia 14esimo (salvo). Uno scenario che muterebbe ulteriormente con la riammissione in B del Palermo: per strettezza dei tempi organizzativi diventerebbe impossibile la disputa dei playout e si andrebbe verso una B a 22 squadre.