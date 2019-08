Fonseca: «Dzeko? Non prendiamo in considerazione la sua uscita»

Paulo Fonseca ha parlato dell’amichevole contro il Real Madrid, commentando anche la situazione di Dzeko e il nome di Icardi

Ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca ha parlato dell’amichevole con il Real Madrid, commentando anche nomi caldi sul mercato come quello di Dzeko (in uscita) e Icardi (in entrata).

REAL MADRID – «Domani giocheremo con coraggio contro il Real Madrid. Non sono preoccupato di carenze sul piano difensivo, a me interessa soprattutto mettere a punto una proposta di calcio offensivo. Troveremo l’equilibrio, ci stiamo lavorando».

DZEKO – «Dzeko domani giocherà dall’inizio, il nostro gioco verte intorno a lui. In questo momento non prendiamo in considerazione una sua uscita, conto su di lui in vista della prima di campionato. Aspetto un difensore centrale dal mercato».

ICARDI – «È un grande giocatore, ma come ho sempre detto, parlo esclusivamente di giocatori che sono adesso qui con noi. Ora posso contare su altri, resto fedele a questo principio per cui di norma non parlo dei giocatori non presenti, ma lui come altri è un calciatore di assoluto valore».