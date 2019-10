Formazione Shakhtar Donetsk 2019/2020: la rosa di Luís Castro

Formazione Shakhtar Donetsk 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella della squadra ucraina, rivale dell’Atalanta nel Gruppo C di Champions League

Lo Shakhtar Donetsk, inserito nel Gruppo C di Champions League con Manchester City, Atalanta e Dinamo Zagabria, sulla carta lotterà proprio con la Dea e con la formazione croata per accapparrarsi il 2° posto finale che vorrebbe dire qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Formazione Shakhtar Donetsk 2019/2020: perso il suo storico allenatore, Paulo Fonseca, la compagine arancionera, passata sotto la guida del portoghese Luís Castro, ha mantenuto pressoché intatta la sua identità di gioco.

La formazione ucraina gioca infatti con il 4-2-3-1 come modulo base, ha una forte anima sudamericana, visti i tanti brasiliani ancora presenti nella rosa e si è rinforzata con 2 buoni innesti nell’ultimo calciomercato estivo. Sono infatti arrivati alla corte di Castro un millennial, il difensore centrale Vitão, prelevato dal Palmeiras per 4 milioni di euro, e l’esperta ala Konoplyanka che ha lasciato lo Schalke 04 e la Bundesliga per far ritorno in patria.

In uscita le principali operazioni hanno riguardato la cessione agli ungheresi del Fehervar dell’ala sinistra Petriak per oltre un milione e mezzo di euro, più una serie di cessioni a titolo gratuito e in prestito in giro per l’Europa e non solo. Fra gli altri sono partiti, destinazione Russia, il difensore centrale Ordets, accasatosi alla Dinamo Mosca, e il terzino destro Danchenko, passato al Rubin Kazan. Via anche l’ala destra brasiliana Wellington, che è tornato in prestito in patria al Fluminense.

La Stella – Taison

Lo Shakhtar Donetsk si presenta come un gruppo ben assortito di buoni giocatori, in cui non mancano le individualità. Su tutte sicuramente quella di Taison Barcellos Freda, per tutti Taison, assieme all’altro brasiliano (ma di passaporto ucraino) Junior Moraes, il giocatore di maggior blasone della squadra di Luís Castro. Classe 1988, in grado di disimpegnarsi come ala sinistra o trequartista, è cresciuto calcisticamente con l’Internacional di Porto Alegre, con cui conquista nel 2010 la Copa Libertadores dopo essersi laureato negli anni precedenti capocannoniere del Campionato Gaucho e della Coppa del Brasile.

Fisico compatto, essendo alto 1 metro e 72 per 68 chilogrammi, il brasiliano ha nella velocità nella progressione palla al piede e nel tiro potente i suoi punti di forza. Dopo il trionfo in Sudamerica con l’Internacional, decide di varcare l’oceano e approdare in Europa. Passa così al Metalist, e si ambienta nel calcio ucraino, segnando in tutto 20 goal in 2 anni e mezzo. Nel gennaio 2013 approda infatti allo Shakhtar Donetsk, che paga i 15 milioni di euro della clausola rescissoria per assicurarselo.

Con la maglia arancionera fa il grande balzo, affermandosi come uno dei protagonisti della squadra di Lucescu prima, di Fonseca poi, in Ucraina e in Europa. In tutto in 6 stagioni e mezza colleziona 42 goal in 238 gare giocate. Vince praticamente tutto in Ucraina e anche nelle Coppe Europee si distingue come un giocatore temibile in grado di giocate importanti.

L’allenatore – Luís Castro

Quando Paulo Fonseca decide di andare alla Roma, la dirigenza dello Shakhtar decide di affidare la sua eredità all’ex difensore portoghese Luís Castro. Classe 1961, dopo il ritiro dal calcio giocato nel 1997 e alcune esperienze nelle serie minori nel calcio lusitano, viene chiamato dal Porto per allenare la Squadra riserve nel 2013.

L’anno dopo è promosso ad interim alla guida della Prima squadra dei Dragoni, che in Europa conduce fino ai quarti di finale di Europa League eliminando il Napoli. Successivamente torna ad allenare la Squadra riserve, poi guida Rio Ave, Chaves e Vitoria Guimarães prima di passare allo Shakhtar Donetsk nel 2019/2020.

Rosa Shakhtar Donetsk 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – O. Shevchenko, Pyatov, Turbayevskyi, Trubin

DIFENSORI – Butko, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, Ismaily, Vitão, V. Bondar, Dodô

CENTROCAMPISTI – Stepanenko, Taison, Marcos Antonio, Dentinho, Marlos, Tetê, Konoplyanka, Solomon, Kovalenko, Patrick, Marquinhos Cipriano, Totovytskyi, Bolbat, Mudryk

ATTACCANTI – Junior Moraes, Boryachuk, Sikan

ALLENATORE – Luís Castro

Formazione Shakhtar Donetsk 2019/2020

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Solomon, Marlon, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luís Castro