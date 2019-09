Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: formazioni Atalanta Torino

Gasperini disegna il consueto 3-4-2-1 con Pasalic al fianco di De Roon in mezzo al campo e Djimsiti al centro della difesa. Mazzarri risponde con un 3-5-2 in cui sarà Berenguer a far compagnia a Belotti in attacco. Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta Torino:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ola Aina; Berenguer, Belotti. All, Mazzari.