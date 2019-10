Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2019/2020.

BRESCIA (4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Ayè.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

