Le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la settima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Inter Juventus

Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Juventus, match valido per la settima giornata di Serie A 2019/2020. Confermata la presenza in campo dal 1′ di Romelu Lukaku. Sorprese in casa Juventus: fuori Ramsey in favore di Bernardeschi, che dovrebbe agire da trequartista. Dybala vince il ballottaggio con Higuain.

Inter (3-5-2) – Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Juventus (4-3-1-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri