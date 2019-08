FORMAZIONI Milan Brescia: André Silva titolare, Piatek in panchina

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: formazioni Brescia Milan

Scelta a sorpresa per Giampaolo che in Milan Brescia tiene in panchina Piatek scegliendo al suo posto André Silva.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Bennacer, Kessie; Suso; Castillejo, André Silva. All. Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Corini