FORMAZIONI Spal Lazio: Immobile-Caicedo sfidano Di Francesco-Petagna

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: formazioni Spal Lazio

Una Lazio rivisitata quella che scenderà in campo a Ferrara nel match contro la Spal. Out Mlinkovic-Savic e Correa, chance per Caicedo che farà coppia con Immobile e per Parolo. Novità anche in difesa dove mister Inzaghi schiera Patric. Per la Spal ce la fa Berisha tra i pali, in attacco invece la coppia Di Francesco-Petagna.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna. All. Semplici.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Patric; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Parolo, Lazzari; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.