Venezia, Forte: «Da romanista è un orgoglio aver segnato contro la Lazio»

Francesco Forte, attaccante del Venezia, è tornato a parlare della sua prima rete in Serie A, messa a segno nella sconfitta con la Lazio

Ai microfoni de Il Messaggero, Francesco Forte, attaccante del Venezia, è tornato a parlare del gol segnato contro la Lazio.

LE PAROLE – «È stato un gol che per me vale doppio perché oltre ad avermi permesso di raggiungere un sogno che inseguivo da tempo, per un romanista è sempre un motivo di orgoglio segnare contro la Lazio. Finalmente la rete è arrivata, anche se poi è stato un dispiacere come è finita la gara. Per me è stata comunque una ricompensa per tutte le fatiche di questi anni, un bel finale di anno sul piano personale».