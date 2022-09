Francia, nuovo caso Mbappe: saltata la sessione fotografica

Mbappe salta la sessione fotografica con la nazionale francese per un contenzioso sui diritti di immagine: nuovo caso per il talento francese

Kylian Mbappe al centro di nuove polemiche, questa volta non con il PSG, ma con la nazionale transalpina.

Come riportato dall’Equipe, l’attaccante francese questa mattina non ha preso parte alla sessione fotografica della Nazionale per un disaccordo con la Federcalcio sul tema dei diritti d’immagine dei calciatori. Per ora non ci sono ancora stati provvedimenti.