Friburgo-Cagliari 4-1, sconfitta nella seconda amichevole. Il tabellino finale 

Dopo la vittoria nella prima amichevole contro il Friburgo, il Cagliari è stato sconfitto per 4-1 dai sardi nel secondo match odierno. Il tabellino finale

Il Cagliari non riesce ad imporsi anche nella seconda amichevole contro il Friburgo. I casteddu, vittoriosi del primo test march contro i tedeschi per 1-0, sono usciti sconfitti per 4-1. A prendere parte a questa seconda partita sono stati tutti coloro che non sono scesi in campo precedentemente.

MARCATORI: 5′ Cerri, 15′ e 25′ Holer, 26′ Koch, 58′ Schlotterbeck

FORMAZIONI UFFICIALI:

FRIBURGO: Thiede; Schlotterbeck, Abrashi, Holer, Ravet (73′ Leopold), Gondorf, Sallai (68′ Kleindienst), Koch (62′ Kammerbauer), Tempelmann, Nieland (68′ Kath), Rudlin (73′ Barbosa). A disposizione: Schmidt. Allenatore: Christian Streich.

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Pisacane, Romagna, Walukiewicz; Pinna, Biancu, Cigarini (84′ Lombardi), Deiola, Pajac; Ragatzu, Cerri (84′ Gagliano). Allenatore: Rolando Maran.

AMMONITI: Cerri (C), Biancu (C)