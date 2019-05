Frosinone, Baroni: «Milan? Vogliamo chiudere al meglio»

Le parole di Marco Baroni, allenatore del Frosinone prima della gara contro il Milan. Le dichiarazioni del tecnico ciociaro

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Milan: «Chibsah non sarà in campo per un fastidio. Oltre a lui non ci saranno Salamon e Gori. Parlerò con Viviani per valutare al meglio le sue condizioni, vedremo come sta Paganini che ieri si è allenato Scenderemo in campo con il 3-5-2 e mi attendo una bellissima partita. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante, noi dovremo scendere in campo con il giusto piglio. Vogliamo fare una buona partita ma sappiamo che ci saranno tante difficoltà».

Prosegue Baroni: «Bardi in campo dall’inizio? Sì, potrebbe giocare dall’inizio. Parlerò anche con Sportiello e poi deciderò ma Bardi è una possibilità per queste ultime due partite di campionato. Staffetta Ciano-Dionisi? Vedremo come andrà la gara. Dionisi sarà della gara ma devo valutare se farlo partire dall’inizio o nel secondo tempo. Il mio futuro? Ci incontreremo a fine campionato, ne abbiamo già parlato con il presidente. Ora pensiamo alle ultime due gare di campionato, poi sarà tempo di pensare al futuro».