Frosinone-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-Cagliari highlights e gol: i momenti salienti della gara del ‘Benito Stirpe’, valida per la 14ª giornata della Serie A 2018/2019. A Frosinone va in scena una delicata sfida per la zona salvezza: i gialloblù di Moreno Longo, penultimi con 7 punti e reduci dalla sconfitta con l’Inter, devono puntare alla vittoria per risalire la china; i rossoblù guidati da Rolando Maran (15) reduci dal pareggio interno col Torino, vogliono fare risultato per tenere lontana la zona retrocessione.

La partita è diretta dall’arbitro Marco Serra della sezione di Torino, alla quinta direzione assoluta nel campionato di Serie A. Ecco i gol e gli highlights di Frosinone-Cagliari:

FROSINONE-CAGLIARI 1-0 – Dopo 14′ Francesco Cassata raccoglie il rimbalzo e dal limite lascia partire un bel tiro che termina in rete all’angolino basso di sinistra. Alessio Cragno si lascia sorprendere ed è 1:0