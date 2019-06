Frosinone, al via il casting per il nuovo allenatore

Il presidente Stirpe da questa settimana inizierà il casting per il nuovo allenatore del Frosinone

Nella giornata di ieri il Frosinone ha deciso di esonerare Marco Baroni. Ora il club del patron Maurizio Stirpe dovrà cercare un tecnico esperto in grado di riprovare subito la scalata alla massima serie.

Ancora presto per sbilanciarsi sui nomi dei possibili successori di Baroni. Già da oggi, tuttavia, il presidente gialloblù inizierà a ragionare insieme ai dirigenti sul nome più giusto per riportare il club in Serie A.