Frosinone, è scattato il rompete le righe per i giocatori

Con l’evento di venerdì sera, che ha visto il Frosinone essere ospite di Costa Crociere, è scattato il rompete le righe per la squadra giallazzurra.

Da ieri sera i calciatori sono dunque in vacanza e torneranno a lavorare nella prima metà di luglio, quando ci sarà il raduno per la prossima stagione. Chissà se ritroveranno nuovamente Marco Baroni come tecnico, il cui futuro è ancora tutto da decifrare.