Frosinone, Nesta avvisa: «Contro la Carrarese non sarà una partita facile»

L’allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia tra Frosinone e Carrarese

Alessandro Nesta non vuole scherzi e tiene alta la guardia per la prima partita ufficiale del Frosinone contro la Carrarese in Coppa Italia. Le parole del tecnico ciociaro in conferenza stampa:

«La Carrarese? Ha un allenatore esperto, anche se di categoria inferiore, nel calcio non c’è nulla di scontato. Non sarà una partita facile, ad inizio stagione non sei ancora al top. Questa gara la dovremo affrontare al massimo, tutte le gare saranno difficili. La Carrarese verrà qua con coraggio, dovremo stare attenti.»