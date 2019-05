Frosinone, Pinamonti non saluterà lo Stirpe: il futuro è ancora incerto

Pinamonti non saluterà lo Stirpe all’ultima stagionale con il Chievo: ecco perchè

Non sarà di Frosinone-Chievo, Andrea Pinamonti: la piacevole scoperta dei ciociari nell’anno della retrocessione. L’attaccante classe 1999, impegnato nei Mondiali U20 in Polonia (che hanno esordito ieri con il Messico), non potrà quindi salutare lo Stirpe che lo ha lanciato nella prima categoria.

Dopo l’esperienza del Mondiale, Pinamonti tornerà all’Inter dove si valuta la permanenza o un altro eventuale prestito. In questa stagione, il capitano degli azzurrini ha collezionato ben 27 presenze, firmando il tabellino dei marcatori 5 volte con 3 assist.