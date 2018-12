Frosinone-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-Sassuolo highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Al ‘Benito Stirpe‘ si sfidano la compagine gialloblù e quella neroverde: i ciociari di Moreno Longo, reduci dalla pesante sconfitta (4-0) in casa del Napoli, stazionano al penultimo posto in classifica con 8 punti e cercano la prima vittoria casalinga della stagione; la squadra di Roberto De Zerbi (21) viene dal pareggio in casa con la Fiorentina e cerca punti per rimanere in scia dei posti validi per l’Europa.

I precedenti giocati in Serie A tra le due squadre sono due e risalgono alla stagione 2016/2017: nella gara di Reggio Emilia finì 2-2, mentre in Ciociaria ebbero la meglio gli emiliani col risultato di 1-0. Ecco i gol e gli highlights di Frosinone-Sassuolo:

FROSINONE-SASSUOLO 0-1 – Lorenzo Ariaudo devia nella propria rete il pallone crossato da Duncan, alla ricerca di un tap-in neroverde, beffando il povero compagno Sportiello.