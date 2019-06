Frosinone, Stirpe sul mercato: «Ciano e Ciofani? Spero possano rimanere entrambi»

Il presidente del Frosinone, Benito Stirpe, ha parlato del futuro del suo club e di due uomini simbolo dei ciociari: Ciano e Ciofani

Parla a 360° Benito Stirpe, presidente del Frosinone, alle prese con la scelta dell’allenatore (dopo il no di Caserta si punta Vecchi) e la costruzione di una rosa in grado di poter tornare subito nella massima serie. Il presidente gialloblù ha commentato anche il mercato che vede sul piede di partenza sia Ciano che Ciofani.

CIANO – «Camillo è arrivato tardi in Serie A, proprio dopo averla assaporata ha dimostrato di poterci stare bene, ha delle aspettative importanti. È un giocatore molto richiesto in questo momento, le voci sono vere. La società non può essere sorda su questi accadimenti».

CIOFANI – «Daniel è una colonna del Frosinone, spero che possa rimanere ancora per tanto tempo, ma voglio fare un ragionamento articolato. Spero che Daniel resti ma bisogna riflettere, analizzare le diverse situazioni e fare una giusta sintesi. A Frosinone devono rimanere solo giocatori che considerano Frosinone un punto di partenza e non di arrivo».