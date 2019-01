Il Frosinone perde contro l’Atalanta per 5-0 ed è la peggior squadra d’Europa per gol fatti in casa: tutti i record negativi dei ciociari

Il Frosinone perde ancora in casa e lo fa questa volta contro l’Atalanta per 5 a 0. La squadra neopromossa quest’anno in Serie A rimane al penultimo posto in classifica davanti al Chievo Verona (anche se considerati i 3 punti di penalità al Chievo, sarebbero proprio i laziali ad essere all’ultimo posto). Il Frosinone non fa gol in casa dalla gara del 2 dicembre contro il Cagliari e dopo 10 partite risulta essere una delle peggiori squadre nei principali campionati europei per i risultati ottenuti tra le mura di casa. Infatti, tra Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, solamente 2 squadre non hanno ancora ottenuto vittorie in casa: si tratta del Frosinone e del Monaco. A differenza dei monegaschi però, che han segnato 9 reti e subito 23 gol ottenendo 4 punti in casa, il Frosinone ha segnato fino ad ora solamente 6 reti allo Stirpe. Un dato che è il peggiore di tutti. Per i gol subiti invece, i laziali sono la peggior difesa del campionato di Serie A con 42 reti; così come per quanto riguarda il reparto avanzato: solamente 12 gol in 10 partite.