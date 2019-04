Fulham, che spavento per Odoi! Perde i sensi e crolla a terra – VIDEO

Paura in Premier League: il difensore Odoi perde i sensi durante Fulham-Cardiff. Fiato sospeso per le condizioni del giocatore – VIDEO

Momenti di terrore in Premier League. Il difensore del Fulham Denis Odoi si è accasciato a terra dopo un contrasto nel match contro il Cardiff. Il giocatore ha perso i sensi, costringendo il direttore di gara a sospendere momentaneamente la partita.

Odoi è stato portato fuori dal campo in barella al 28′ pt. Il calciatore non è in pericolo nonostante lo spavento per l’infortunio alla testa. Ecco il video: