Allegri saluta la Juventus, sul suo futuro non ci sono ancora certezze: «Una pausa mi farebbe bene, intanto domani festeggio»

Massimiliano Allegri ha dato il suo saluto ufficiale alla Juventus. Affiancato da Agnelli in conferenza stampa, il tecnico si è congedato dopo 5 anni colmi di titoli. Il futuro è ancora un’incognita, ed è l’allenatore stesso a non escludere una pausa: «Mi farebbe anche bene». Dal calcio, però, difficilmente riuscirebbe a stare lontano: «Normale che dopo il 15 luglio inizia a venirmi voglia, ma questo dipende da quello che succede in giro».

Le ipotesi rimbalzano e le voci si inseguono, dal Psg al Bayern Monaco passando per il Manchester United. Lui appare tranquillo: «Avrò la serenità di valutare. Intanto domani vado sul campo a festeggiare».