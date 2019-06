Futuro allenatore Roma: Fonseca in pole, attesa per il colloquio decisivo

La Roma ha puntato quasi tutto su Paulo Fonseca: entro mercoledì la società giallorossa scioglierà le ultime riserve

La Roma e Paulo Fonseca, un matrimonio che si può fare. Dopo i no in serie di Conte, Sarri, Gasperini, Allegri e Gattuso la Roma ha guardato all’estero e puntato (quasi) tutto su Paulo Fonseca su consiglio del consulente Baldini.

Il tecnico portoghese vuole allenare in un campionato top dopo i 3 anni vincenti alla guida dello Shakhtar e il progetto giovani del club giallorosso lo convince. Così come gli va bene l’offerta da 2,5 milioni più bonus a stagione per i prossimi tre anni. Entro mercoledì le ultime riserve saranno sciolte.