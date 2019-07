Futuro Boateng: Sassuolo lontano. Sirene spagnole, occhio alla Turchia

Il Barcellona non lo riscatta, difficile la permanenza al Sassuolo. Due le strade al momento per il futuro di Kevin Prince Boateng

Boateng saluta il Barcellona, che non ha esercitato il diritto di riscatto. Il 32enne ghanese non rimarrà al Sassuolo: il suo entourage sta valutando le proposte per definire il futuro del numero 27.

Boateng ha mercato in Spagna e potrebbe tornare ancora a giocare nella Liga. Non è però da sottovalutare l’opzione Turchia: il Besiktas, infatti, ha presentato un’offerta ufficiale.