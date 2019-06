Futuro Gattuso: no al Flamengo, Commisso lo chiama alla Fiorentina?

Gennaro Gattuso avrebbe rifiutato un’offerta dal Flamengo. Possibile chiamata da parte di Rocco Commisso per la panchina della Fiorentina

Negli studi di Sportitalia si prova a delineare il futuro di Gennaro Gattuso. Dopo le dimissioni, adesso il calabrese è alla ricerca di una nuova avventura. Si è parlato molto di esterno in queste ultime settimane e le offerte non sono mancate.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ex centrocampista avrebbe ricevuto e subito rifiutato una proposta allettante dal Flamengo, in Brasile. Sempre secondo il noto giornalista, Gattuso non avrebbe ricevuto per il momento offerte da squadre italiane, né dalla Lazio e né Roma: la prima ha tenuto Simone Inzaghi, la seconda ha scelto Fonseca. Possibile, invece, che il primo numero che comporrà Rocco Commisso per scegliere il nuovo allenatore viola sarà proprio quello di Gattuso.