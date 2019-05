Panchina Samp: Mihajlovic e Andreazzoli in corsa per il dopo Giampaolo

Il Secolo XIX fa il punto sul futuro della panchina della Sampdoria: sempre più probabile l’addio di Marco Giampaolo

Il Secolo XIX è sicuro. Marco Giampaolo non sarà più l’allenatore della Sampdoria. In questo modo, il quotidiano ligure, si concentra anche sui nomi dei possibili successori dell’attuale tecnico blucerchiato.

In particolare sarebbe spuntato fuori il nome di Sinisa Mihajlovic, che Ferrero vorrebbe riportare dalle parti di Bogliasco: la pista però è particolarmente complicata. Intanto si candida Aurelio Andreazzoli. Poi ci sono Pioli e Gattuso in lizza, ma anche Di Francesco e Semplici della SPAL (sul quale c’è anche il Genoa). Attenzione anche a eventuali outsider come De Zerbi o Domenico Tedesco (ex Schalke).