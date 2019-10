Gabigol, l’Inter attende l’accordo con il Flamengo: la situazione

L’Inter attende l’accordo tra Gabigol e il Flamengo per chiudere l’intesa con i brasiliani e cedere il giocatore a titolo definitivo

In casa nerazzurra si lavora per la cessione a titolo definitivo di Gabigol, che a Milano non è mai esploso davvero, ma che al Flamengo sta facendo piuttosto bene. Il giocatore brasiliano potrebbe presto essere acquistato definitivamente dal club nel quale milita: l’Inter aspetta l’evolversi della soluzione.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri aspettano l’accordo tra club e giocatore per poi firmare l’intesa con il Flamengo. La squadra di Zhang dovrebbe incassare 15-16 milioni più il 20% su una futura rivendita.