Gabigol Inter, trovata la formula per la cessione al Flamengo: le cifre

Gabigol Inter, trovata la formula per la cessione dell’attaccante brasiliano al Flamengo: le cifre dell’affare

Inter e Flamengo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero trovato un accordo per il passaggio di Gabigol al club brasiliano a titolo definitivo.

L’affare si aggirerebbe infatti intorno ai 18 milioni di euro, cui sommare una percentuale tra il 20 e il 25 per cento in caso di futura rivendita. Per la definizione dell’operazione, però, manca ancora il sì del giocatore.