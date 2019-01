La Fiorentina sfida il Toro per Gagliardini: l’Inter vuole un’opzione su Chiesa

Fiorentina e Torino sulle tracce di Roberto Gagliardini. L’Inter spinge per la soluzione viola e chiede un’opzione per Chiesa

Fiorentina e Torino hanno messo nel mirino Roberto Gagliardini. Il centrocampista classe ’94 dell’Inter potrebbe andare via tra gennaio e giugno. Il centrocampista ex Atalanta ha mercato, è stato richiesto anche all’estero, ma al momento non ha ricevuto il benestare di Luciano Spalletti: il tecnico non vorrebbe privarsi del centrocampista italiano ma lo ha lasciato in panchina nelle ultime 5 gare consecutive e questo potrebbe spingere il giocatore a chiedere la cessione. Attenzione però alle sirene di calciomercato con i viola che lo vorrebbero in prestito, con l’Inter che in cambio punta a una opzione su Federico Chiesa. Sul giocatore ex Atalanta, come detto, c’è anche il Torino.

Il centrocampista potrebbe diventare un valore aggiunto anche per il Torino di Walter Mazzarri. L’Inter ha investito 22 milioni di euro e continua a chiedere 20 milioni di euro per il suo centrocampista, una cifra che né la Fiorentina né tantomeno il Toro sono disposti a riconoscere per Gagliardini. La strada migliore potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto. Si potrebbe parlare anche di obbligo ma non a 20 milioni di euro. Fiorentina e Toro sul Gaglia: nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.