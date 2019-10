Aurora Galli festeggia il successo delle Juventus Women in casa dell’Inter: «Questa non è mai una partita banale»

Un altro successo. Il quarto in altrettante giornate per le Juventus Women che – reduci da due scudetti di fila – si stanno confermando la candidata numero uno al titolo anche in questa stagione.

Così Aurora Galli ha festeggiato il successo delle bianconere in casa dell’Inter: «Siamo felici, quella tra queste due squadre non può mai essere una partita banale».