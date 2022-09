Galliani: «Ferrieri Caputi? Sempre stato a favore delle donne»

Le parole di Galliani dopo la fine dell’Assemblea di Lega: «Contrario alla demolizione di San Siro, ma favorevole ad un nuovo stadio»

Adriano Galliani ha parlato all’uscita dell’Assemblea della Lega. Di seguito le parole dell’ad del Monza.

FERRIERI CAPUTI – «Sono sempre stato a favore delle donne, per definizione va bene».

SAN SIRO – «Non sono per l’abbattimento ma per la costruzione di un nuovo stadio. Si possono fare entrambe le cose. In tutta Europa ci sono stadi bellissimi, San Siro non si può ristrutturare perché è come una torta a tre piani, dagli sky box non vedi tutto, vedi appena il terreno, poi come fanno Inter e Milan a giocare? Serve uno stadio nuovo, ma non so cosa fare con il vecchio San Siro».