L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale per Coronavirus: le sue condizioni

Adriano Galliani, è stato ricoverato in ospedale al San Raffaele. L’attuale amministratore delegato del Monza ha subito un peggioramento generale della sintomatologia da Covid-19 e per questo motivo è stato trasferito in ospedale in via precauzionale.

La situazione sarebbe comunque sotto controllo e le condizioni del dirigente non preoccuperebbero.