GARCIA: «Un piacere lavorare con Juninho al Lione» – VIDEO

Rudi Garcia si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Lione. Concetti chiarissimi e una menzione speciale per Juninho Pernambucano. Le sue parole.

«Non sono qui per perdere tempo. Sono qui, perché il Lione è uno dei migliori club in Francia ed è regolarmente sulla scena europea, ma anche perché mi è piaciuto l’incontro con il ds Juninho, che preferisco avere come dirigente, piuttosto che come avversario sul campo. Mi sento molto carico e responsabilizzato da questo incarico: penso che ricoprirò questo mio nuovo ruolo con grande passione».