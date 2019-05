Atalanta, obiettivo doppio per il presidente Percassi: confermare Gasperini in panchina e rinforzare la rosa

Gli apprezzamenti, da Roma come da Milano, si sprecano. Ma Gasperini non si distrae e guarda ad un finale di stagione di clamorosa importanza per la sua Atalanta. Divisa tra la finale di Coppa Italia ed il sogno del quarto posto in campionato come lasciapassare per la Champions.

E non ascolta le voci intorno a sé nemmeno il presidente orobico Percassi, che mantiene salda la propria linea: il tecnico non da Bergamo non si muove. Il numero uno nerazzurro, tutt’al più rilancia. E ribadisce di voler mettere a disposizione di Gasp una rosa ancor più competitiva di quella attuale. I bergamaschi, d’altronde, l’anno prossimo dovranno con ogni probabilità sdoppiarsi tra più competizioni…