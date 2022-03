Gasperini: «Il Genoa crea problemi a tutti. Quarto posto? Ce la giocheremo». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini a DAZN dopo Atalanta-Genoa.

PARTITA – «E’ un risultato che è giusto, abbiamo avuto qualche occasione in più ma globalmente loro ci hanno dato tanto fastidio aggredendoci. La partita è stata difficile perché il Genoa sta rendendo le partite difficili a tutti, questo modo di giocare ti impedisce di giocare bene. Abbiamo fatto bene in difesa, meno in mezzo al campo e davanti. Se riuscivamo a sbloccarla forse la partita cambiava, da accettare questo punto».

BOGA – «Vive di spunti, anche stasera ha provato qualche spunto importante. Non ha la continuità, l’inserimento perché è abituato a giocare defilato ed ha bisogno ancora un po’ più di tempo. E’ un giocatore utile per noi, il tempo gioca a suo favore».

KOOPMEINERS – «È un giocatore forte, ha controllo, fisicità, passo, è un giocatore completo. Lo stiamo utilizzando dove abbiamo bisogno, è partito giocando basso come faceva in Olanda. A me piace un po’ più da centrocampista con gli inserimenti che possono essere determinanti».

QUARTO POSTO – «Giochiamo sempre al massimo, arriveranno fino a fine maggio a giocare le partite al massimo delle nostre possibilità».