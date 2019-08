Gasperini: «In Inghilterra buona tournée, abbiamo variato preparazione»

Gian Piero Gasperini parla dopo la fine della tournée in Inghilterra. Il bilancio del tecnico dopo l’esperienza inglese

L’Atalanta è rientrata in Italia dalla tournée inglese. Proprio dell’esperienza in Inghilterra ha parlato Gian Piero Gasperini: le sue parole ai microfoni del canale ufficiale del club.

«È stata una buona tournée, ci siamo confrontati con il calcio inglese che in questo momento è il calcio migliore in Europa. Torniamo in Italia dopo questa settimana con alcune cose su cui riflettere e anche cose positive. Questa settimana abbiamo variato un po’ la nostra preparazione. Ora ci mancano tre settimane per arrivare pronti al campionato, che è il nostro obiettivo. Purtroppo dopo il match con il Getafe abbiamo un buco la settimana successiva, perché i campionati iniziano tutti. Per noi sarà difficile, ma abbiamo comunque tre settimane per continuare la preparazione, di riprenderla e andare avanti per arrivare bene al campionato» ha dichiarato il tecnico del club bergamasco.