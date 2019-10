Gasperini: «Lazio tra le più forti. Coppa Italia? Non fu una grande partita»

Gian Piero Gasperini torna a parlare della sfida di Coppa Italia contro la Lazio in occasione della gara di campionato contro i biancocelesti

Al Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini torna a parlare della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, persa 2-0. Il tecnico dell’Atalanta torna su quella finale in vista della gara di campionato.

FINALE – «Non è stata una grande partita. Le due squadre si sono annullate e il match poteva risolversi, come poi è successo, solo per un episodio. Il gol di Milinkovic ha rotto gli equilibri, ma loro non hanno fatto meglio di noi né viceversa. Mano di Bastos? Era al 100% rigore ed espulsione. Il Var ha dimostrato tutta la sua potenza individuando l’episodio, ma poi non è stata presa una decisione che poteva determinare una svolta nell’assegnazione del trofeo».

LAZIO – «Da diverse stagioni la Lazio è un’ottima squadra. Tare è stato bravissimo a individuare e acquistare giocatori non conosciuti ma di altissimo valore. Affronteremo una formazione che non è riuscita recentemente ad entrare in Champions, ma che considero tra le più forti».