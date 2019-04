Gasperini ha presentato il match di lunedì Napoli-Atalanta. Il tecnico bergamasco ha parlato della partita e fatto il punto sugli indisponibili

Mentre impazza una pienissima giornata di Serie A, Gasperini presenta il monday match Napoli-Atalanta. I bergamaschi dovranno fare a meno di Rafael Toloi, costretto ad un operazione che gli costerà la stagione. Recuperato Ilicic.

Ecco le sue parole: «È arrivato il momento decisivo, godiamocelo.Loro propongono un ottimo calcio. Speriamo di ritrovare subito i punti persi con l’Empoli. Vero, in trasferta affronteremo squadre di livello, ma l’obiettivo è questo. Coppa Italia? Da due mesi si parla della Fiorentina… Giocare prima un match importante conta, perché toglie un po’ di pressione»

Gasperini ha poi commentato la condizione della sua rosa e l’eliminazione del Napoli dall’Europa League: «Le sue settimane non sono mai ‘normali’, al netto dei tre impegni ravvicinati (il 29 aprile c’è l’Udinese, ndr) è l’unico che potrebbe saltare qualche minuto. Per il resto, stanno tutti bene. Abbiamo alternative ovunque, solo davanti siamo un po’ contati. Eliminazione Napoli? Un contraccolpo dopo l’eliminazione con l’Arsenal? La qualificazione è diventata complicata dopo il 2-0 di Londra. Non hanno più l’ambizione dello scudetto, ciò potrebbe portare vantaggi e svantaggi. In ogni caso, sarà una sfida tosta contro una squadra molto forte»