Gasperini realista: «Atalanta, l’obiettivo è cambiato: dobbiamo far punti»

Le parole di Gasperini dopo la sconfitta odierna dell’Atalanta in casa contro la Sampdoria, momento delicato per la formazione orobica

Gian Piero Gasperini analizza senza mezze misure il momento negativo in casa Atalanta. Gli orobici sono quartultimi in classifica, queste le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta odierna con la Sampdoria: «Abbiamo un problema sulle palle inattive, ancora una volta subiamo un gol da questa situazione che ci è costato la partita. E’ una cosa che si sta ripetendo continuamente. In questo modo le abbiamo perse tutte, i ragazzi hanno dato tanto ma in questo momento dobbiamo pensare a fare punti e cambiare completamente obiettivo».

Prosegue Gasperini nelle dichiarazioni a fine partita che conclude il negativo inizio di stagione dell’Atalanta prima della seconda pausa per gli impegni delle Nazionali: «Abbiamo difficoltà a concretizzare le occasioni, ci mettiamo troppo tempo per calciare. La classifica dopo otto giornate è questa, dobbiamo prenderne atto, il nostro obiettivo è quello di battagliare e tenerci lontano dalla zona pericolosa in fondo alla classifica, dove ci siamo arrivati con sconfitte dopo partite non giocate male. Dobbiamo lavorare sopratutto sulle situazioni offensive, creiamo delle opportunità ma sono troppe partite in cui non riusciamo a realizzare punti. Siamo carenti nel momento della conclusione in porta».