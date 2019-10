Gasperini ribadisce: «Immobile si tuffa, rigore inesistente» – VIDEO

In conferenza stampa Gian Piero Gasperini rilancia l’attacco alla terna arbitrale e ribadisce che su Immobile non è rigore

Dopo lo sfogo davanti alle telecamere di Sky, Gasperini rilancia l’attacco alla terna arbitrale anche in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro non accetta che Rocchi abbia fischiato il fallo da rigore di Palomino su Immobile, queste le sue parole.

«È così, in modo molto evidente: è successo in Coppa Italia e oggi. Prendiamo tutto questo, la classifica e la prestazione, di fronte a questo possiamo fare poco. La Lazio è stata rilanciata dal rigore. Sono episodi molto grave, non dico come quello di maggio, lì c’era un trofeo di mezzo. Per me non esiste neanche il secondo rigore, Immobile si mette davanti a De Roon e gli impedisce di prendere la palla»