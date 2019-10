Gasperini: «Roma? Poteva nascere qualcosa, ma l’Atalanta è casa mia»

Gian Piero Gasperini parla della vicinanza estiva alla Roma e del suo grande amore per l’Atalanta. Le parole del tecnico

In estate, Gian Piero Gasperini, sembrava davvero ad un passo dalla Roma. Poi, a bloccare tutto, è stato l’amore, quello che prova per la sua Atalanta. A raccontarlo è proprio lui al Corriere dello Sport.

ROMA – «Con la Roma poteva nascere qualcosa se non ci fosse stato già un grande amore in corso da tempo come quello tra me e l’Atalanta. Le persone che lavorano a Roma mi sono piaciute moltissimo: faranno un grande lavoro. Ho parlato con loro ma ero felicemente legato alla mia società e a Bergamo. Non ho mai traballato. C’era l’interesse da parte loro ma da parte mia non esistevano le condizioni per andarmene da qui. A Bergamo sono a casa».

ATALANTA – «Il rapporto si è cimentato ancora di più. Ci sarebbero piazze stimolanti dove lavorare, ma il mio legame con i colori nerazzurri negli anni si è cimentato sempre di più».