Gasperini sul comunicato della Lazio: «È demenziale!»

Gian Piero Gasperini è tornato sulle polemiche post Lazio-Atalanta. Ecco cosa ha detto sul comunicato biancoceleste

I due falli su Immobile non sono andati giù a Gian Piero Gasperini che dopo Lazio-Atalanta si era duramente sfogato davanti alle telecamere. A seguito dello sfogo del tecnico piemontese era arrivato un comunicato da parte della Lazio che difendeva i suoi tesserati. Gasperini è tornato sull’episodio commentando ai microfoni di Sky il comunicato laziale.

«Non sono pentito, ho commentato un episodio di cui sono convinto. Ma questo non significa niente, non è un attacco a Immobile e alla sua professionalità. Quello della Lazio è un comunicato demenziale, non ho attaccato né il giocatore né la Lazio, ho commentato un episodio che ritengo ancora così. Queste difese a oltranza delle posizioni non ci riguardano, noi vogliamo giocare a calcio»