Sempre più probabile l’esonero di Gennaro Gattuso a fine stagione dal Milan. Dall’Inghilterra scrivono di una possibile mossa di Leonardo per Mauricio Pochettino del Tottenham

La sconfitta di ieri contro la Juventus allontana probabilmente di un altro passettino Gennaro Gattuso dal Milan in vista della prossima stagione: specie in caso di mancato accesso alla Champions League, le possibilità di rivedere Ringhio ancora sulla panchina rossonera sarebbero ridotte a un lumicino. Le rassicurazioni del direttore tecnico Leonardo («Non abbiamo mai pensato di sostituire Gattuso»), in tal senso, non spengono le voci delle ultime settimane: da qui alla fine della stagione non dovrebbero esserci novità per quel che riguarda un eventuale esonero dell’allenatore calabrese, ma a fine stagione potrebbero arrivare novità sostanziali.

Secondo quanto raccontato stamane dal Mirror, come già anticipato nei giorni scorsi, l’obiettivo numero uno per la panchina rossonera resta Mauricio Pochettino: il tecnico argentino starebbe esaminando proprio in questi giorni un’offerta di rinnovo del Tottenham da ben 12 milioni di euro netti a stagione. Come riferito però dal tabloid britannico non è comunque escluso che da qui alle prossime settimane Leonardo faccia un nuovo tentativo per lui, magari con una mossa definita come “importante” che riesca a smuovere le acque.