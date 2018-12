Gattuso striglia il Milan: «Non possiamo regalare un tempo così!»

Le parole di Gattuso al termine dello 0-0 in Frosinone-Milan che ha aperto il menu del boxing day di Serie A

Ai microfoni di DAZN, Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, commenta così lo 0-0 col Frosinone: «Abbiamo fatto una pessima partita nel primo tempo mentre con la Fiorentina abbiamo giocato bene. Oggi abbiamo regalato un tempo alla formazione avversari. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, se vogliamo arrivare in Champions non puoi fare prestazioni come nel primo tempo. Causa di mancanza gol? Bisogna buttarla dentro, ma in questo momento non siamo precisi quando abbiamo occasioni e sbagliamo tutto quello che arriva. Non ci attacchiamo alla sfortuna, per fare gol serve essere precisi e in questo momento non lo siamo».

Prosegue Gattuso: «Ai ragazzi ho detto che non si può affrontare una gara così importante in questo modo, non possiamo regalare un tempo e non accetto una prestazione del genere. Se mi sento tranquillo per il futuro? Oggi la mia preoccupazione è la squadra, i risultati nell’ultimo periodo non ci danno ragione. Io sono il capitano della barca e devo prendermi le responsabilità, devo capire come fare esprimere al massimo i giocatori. In molti stanno giocando al di sotto delle loro possibilità, io devo pensare a come migliorare questo aspetto».