Gattuso e Inzaghi al Dall’Ara: bandiere rossonere a rischio esonero

Scontro tra bandiere rossonere al Dall’Ara. Gattuso-Inzaghi si giocano tanto questa sera in Bologna-Milan

Sfida nella sfida a Bologna per il posticipo della 16ª giornata di Serie A. Questa sera andrà in scena la gara tra Bologna e il Milan e il Dall’Ara respirerà aria rossonera. Gattuso–Inzaghi hanno fatto la fortuna del Milan e sperano di proseguire nel loro lavoro: Pippo deve migliorare i risultati e portare il Bologna alla salvezza, Rino vuole sfruttare la sconfitta della Lazio in casa dell’Atalanta per cancellare la cocente sconfitta in casa dell’Olympiacos e per portarsi a +4 dai laziali. E’ Pippo Inzaghi quello che rischia di più visto che il Bologna è in piena zona retrocessione, ma anche Gattuso non è in una bella posizione soprattutto dopo l’uscita dall’Europa.

Se dovesse arrivare una nuova sconfitta per il Bologna, la dirigenza rossoblù, minacciata in settimana con 3 croci in cui comparivano i nomi dei tre dirigenti dei felsinei, potrebbe optare per il cambio. De Biasi sembra essere il favorito per la panchina del Bologna. Gattuso non rischia nell’immediato ma se dovessero arrivare una serie di risultati negativi, il Milan potrebbe optare per l’esonero. Su Gattuso c’è sempre l’ombra di Antonio Conte, che è da tempo nel mirino del fondo Elliott.