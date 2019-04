Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Rino Gattuso ha parlato a Milan Tv alla vigilia di Milan–Lazio, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico rossonero ha detto la sua sulla gara: «E’ un periodo che alterniamo buone partite ad altre meno buone. Dobbiamo trovare continuità e non dobbiamo regalare nulla alla squadra ospite. In questo momento mi aspetto di vedere la bava alla bocca, voglio vedere una squadra rabbiosa e cha ha voglia di soffrire. La Lazio è una squadra importante, che crea tanto. Noi dovremo essere bravi a non subire gol ma sappiamo che non sarà semplice. Speriamo di non sbagliare la partita e regalare una grande gioia ai tifosi».

Prosegue Gennaro Gattuso: «Paquetà? Viene da un infortunio ma domani potrebbe partire dall’inizio, vedremo quest’oggi. La semifinale dello scorso anno? E’ ormai il passato, dobbiamo pensare alla gara di domani. Andare in finale sarebbe importantissimo, servirà una grande prestazione. Stanchezza? Anche gli altri sono stanchi, siamo arrivati ormai nel finale di stagione. Due settimane fa ci sono state tante polemiche, deve essere uno spot del calcio italiano. Dobbiamo pensare solo al campo».