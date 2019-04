Gattuso risponde a Salvini: «La vergogna me la prendo tutta io»

Il tecnico del Milan Gattuso, informato nella conferenza post Torino-Milan del tweet di Salvini, gli ha risposto in diretta. Ecco le sue parole

Gennaro Gattuso è stato in grado di mantenere la calma, nonostante le numerose critiche dopo la sconfitta del suo Milan; durissime soprattutto le parole di Salvini, ma il mister rossonero si prende le responsabilità e ne esce con signorilità.

Questa la reazione di Gattuso: «Salvini ha detto bene. La vergogna me la prendo tutta io. Gli auguro un buon lavoro perché ne abbiamo bisogno». Ovviamente in partenza si è preso come al solito tutte le responsabilità, d’altronde si sa l’allenatore milanista ha le spalle grosse; in seconda battuta, una piccola puntatina al lavoro del Ministro dell’Interno, con cui ricordiamolo, già in passato ci sono state piccole incomprensioni.