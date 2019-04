I tifosi del Milan, almeno una parte di loro, hanno già preso una decisione: #GattusoOut! Questo l’hashtag che spopola nelle ultime ore sui social. Sono in tanti a chiedere la testa dell’allenatore rossonero. Tanti chiedono l’esonero immediato e l’arrivo di Antonio Conte, legato però da un contratto con il Chelsea fino al 30 giugno.

La notte non è servita a calmare le acque. «25 aprile giorno della Liberazione. Liberateci da Gattuso» scrivono i tifosi milanisti. Insomma, una parte della tifoseria milanista ha già deciso. La dirigenza rossonera si è riunita quest’oggi a Milanello ma difficilmente ci saranno delle decisione drastiche a poche ore dalla gara col Torino.

Ancora non è arrivato il comunicato dell'esonero?! #gattusoout pic.twitter.com/3l1oqusQNa

Non siamo quarti grazie a Gattuso. Siamo quarti NONOSTANTE Gattuso. I nostri ragazzi stanno facendo un miracolo. #GattusoOut

Riuscire nell'impresa di non arrivare quarti in un campionato dove Lazio e Roma hanno 12 punti in meno dello scorso anno è gravissimo. #gattusoout

— Luca (@LucaCattani5) April 25, 2019