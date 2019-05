Gazidis allontana Campos e promuove Maldini: «Lo vorrei come dt»

L’amministratore delegato del Milan, Gazidis, ha commentato le voci che vedrebbero l’arrivo di Campos come direttore tecnico

Campos come direttore tecnico del Milan? L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha risposto alle domande relative al nuovo direttore tecnico nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue parole: «Io non ho mai pensato a Campos, è un dirigente del Lille e non verrà al Milan. Io quello che la stampa voleva far fare a Campos lo voglio far fare a Maldini. Lui è l’ideale per gestire l’area tecnica. Avrebbe intorno uno staff all’altezza. Non un ruolo di facciata ma assolutamente centrale nelle scelte tecniche».