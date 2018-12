Gazidis al pranzo della Uefa prima di Olympiacos-Milan – FOTO

Prima uscita ufficiale per Ivan Gazidis, ad del Milan. Il nuovo dirigente ha preso parte al pranzo di gala prima della sfida con l’Olympiacos

Prima uscita ufficiale in trasferta per Ivan Gazidis. La delegazione rossonera guidata da Leonardo e Paolo Maldini si è ritrovata quest’oggi con la dirigenza dell’Olympiacos per il consueto pranzo Uefa, un pranzo ufficiale organizzato dalla Uefa che prevede l’incontro tra le dirigenze dei rispettivi club. Presente anche il nuovo amministratore delegato che dovrà risanare i conti del club: per il dirigente sudafricano si tratta della prima trasferta ufficiale da quando è diventato amministratore delegato del Milan.